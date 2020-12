Αθλητικά

Ημιμαραθώνιος: Παγκόσμιο ρεκόρ από 4 δρομείς!

Εξαιρετική κούρσα με τους αθλητές που πέρασαν πρώτοι την γραμμή τερματισμού να καταρρίπτουν την προηγούμενη καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Ο Κενυάτης Κιμπιγουότ Κάντιε έσπασε σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ ημι-μαραθωνίου, πετυχαίνοντας χρόνο κάτω από 58 λεπτά στη Βαλένθια.

Ο Κάντιε, ο οποίος ήταν δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ημι-μαραθωνίου στη Γκντίνια τον Οκτώβριο, τερμάτισε τον αγώνα σε 57 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας κατά 29 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ των 58:01 που κατείχε ο συμπατριώτης του Τζέφρι Καμγουόρορ το 2019.

Οι τέσσερις πρώτοι άνδρες έτρεξαν όλοι κάτω από τον προηγούμενο καλύτερο χρόνο στον κόσμο, με τον Τζέικομπ Κίπλιμο από την Ουγκάντα να τερματίζει δεύτερος με 57:37, ο Κενυάτης Ρονεξ Κιπρούτο τρίτος στα 57:49 και ο -επίσης-Κενυάτης Αλεξάντερ Μουτίσο να παίρνει την τέταρτη θέση στο 57:59.