Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές και πότε θα επηρεαστούν. Που θα ειναι ισχυρότερα τα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, αναφέροντας ότι:

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται σήμερα Κυριακή (06-12-2020) από τις βραδινές ώρες και από τα δυτικά, η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν :

Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-12-2020) τα νησιά του Ιονίου και από αργά τη νύχτα η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι της Δευτέρας (07-12-2020). Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-12-2020) η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και μέχρι το μεσημέρι βαθμιαία η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις βραδινές ώρες. Πρόσκαιρα, από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (07-12-2020), η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.

Σήμερα Κυριακή (06-12-2020) στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 και πρόσκαιρα τις βραδινές ώρες έως 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-12-2020).