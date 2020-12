Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παιδί νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας

Ώρες αγωνίας για το 10χρονο παιδί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Φαίνεται πως διακρίσεις δεν κάνει ούτε στα παιδιά ο κορoνοϊός που το τελευταίο διάστημα συνεχώς όλο και περισσότερα περιστατικά με ηλικίες που πάνε ακόμα και στο δημοτικό αναγκάζονται να νοσηλευτούν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία που έχει φέρει τα πάνω-κάτω σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά το 10χρονο από την Αιτωλοακαρνανία που νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ νοσοκομείου ένα παιδί, στην ίδια περίπου ηλικία, με καταγωγή από την Ηλεία, βρίσκεται νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο αναφοράς της Αχαϊκής Πρωτεύουσας σε κλινική αυξημένης φροντίδας, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του είναι σταθερή ενώ μέσα στις επόμενες μέρες η εξέλιξη της υγείας του θα δείξει την πορεία που θα διαγράψει.



Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΥ νοσηλεύονται από την Ηλεία στο νοσοκομείο αναφοράς τουλάχιστον τέσσερα άτομα σε κλινική για covid-19.



Οι επιστήμονες κρούουν για μία ακόμα το κώδωνα του κινδύνου πως η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Υγείας είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάσχεση της πανδημίας και προστασία της υγείας όλων των πολιτών από ένα ιό που δεν κάνει διακρίσεις.

Πηγή: patrisnews.com