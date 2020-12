Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για 62χρονη νοσηλεύτρια

Υπηρετούσε σε Μαιευτική Κλινική Νοσοκομείου. Προσφάτως είχε γίνει γιαγιά.

Τη ζωή της από επιπλοκές του κορονοϊού έχασε ακόμη μία νοσηλεύτρια του ΕΣΥ, η οποία υπηρετούσε στο Νοσοκομείο της Καβάλας, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο.

«Χάνουν τα λόγια το νόημα τους πιά με όσα τραγικά μας συμβαίνουν. Θρηνούμε συνεχώς συναδέλφους που χάνονται. Άλλη μία συνάδελφος από το νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύτρια 62 ετών έχασε τη μάχη για τη ζωή από κορονοϊό σήμερα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου εργαζόταν», αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακο, η 62χρονη νοσηλεύτρια εργαζόταν στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Καβάλας.

«Στο χώρο που γεννιούνται ζωές, έχασε τη δική της. Διέμεινε στη Δράμα μια πολύ επιβαρυμένη περιοχή. Πρόσφατα απέκτησε εγγονάκι και δεν θα το χαρεί. Μετράμε πολλές απώλειες. Η θλίψη μας είναι μεγάλη», γράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αφού εκφράζει τα συλλυπητήριά του, σημειώνει ότι «δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα νικήσουμε τον ιό. Αρκεί να βοηθηθούμε».