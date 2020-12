Κοινωνία

Γρηγορόπουλος – Εξάρχεια: Επεισόδια και δεκάδες προσαγωγές (εικόνες)

Νέος γύρος έντασης στην πλατεία Εξαρχείων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, καθώς απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ισχυρές στην περιοχή.

Ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε κρατώντας ένα πανό και αμέσως μετά αστυνομικές δυνάμεις διέλυσαν τη συγκέντρωση. Οι ασυνομικοί έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 60 προσαγωγές στην περιοχή των Εξαρχείων και συνολικά σε 100 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες επεισόδια σημειώθηκαν και διάσπαρτα στα Εξάρχεια στις οδούς Τσαμαδού, Ναβαρίνου και Μπενάκη.

Νωρίτερα ομάδα είκοσι ατόμων, μελών του ΚΚΕ μ-λ, επιχείρησε να ανοίξει πανό και να πορευθεί στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προβεί σε προσαγωγές.

Από το πρωί πάντως αρκετοί είναι εκείνοι που άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε πριν από 12 χρόνια ο μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τον ειδικό φρουρό Επαμενώνδα Κορκονέα.

Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιφερειακούς δήμους σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Όπως έχει ανακοινωθεί επιτρέπονται συγκεντρώσεις και πορείες λόγω των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού, όπως ίσχυε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Εν τω μεταξύ, με νέα εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό " Πανόρμου", "Αμπελόκηποι", "Συγγρού_Φιξ", "Ν. Κόσμος", "Δάφνη", "Αιγάλεω", "Ελαιώνας", "Κεραμεικός", " Μεταξουργείο" στις γραμμές 2 και 3. Επίσης, με την ίδια εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας έκλεισαν και οι σταθμοί " Κ.Πατήσια", " Αγ. Νικόλαος", "Θησείο", "Πετράλωνα" και "Καλλιθέα" της γραμμής 1.

Επίσης, με εντολή της ΕΛΑΣ διεκόπησαν και τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση "Αιγαίο" στη Ν. Σμύρνη έως το "Σύνταγμα". Η κίνηση του Τραμ γίνεται από τη "Βούλα" έως τη στάση "Αιγαίο".

Διαμαρτυρία του ΔΣΑ για τις προσαγωγές δικηγόρων

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, «Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, διαμαρτυρήθηκε έντονα στις αστυνομικές αρχές, αλλά και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις προσαγωγές / συλλήψεις δικηγόρων που έγιναν σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια. H πρωτοφανής αυτή ενέργεια των αστυνομικών αρχών που παρεμπόδισε τους συναδέλφους από το να ασκήσουν το υπερασπιστικό τους καθήκον παραβιάζει την ουσία του δικηγορικού λειτουργήματος και πλήττει σοβαρά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, παράλληλα, ζήτησε να τηρηθεί άμεσα ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που δεν επιτρέπει την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για τους δικηγόρους».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι "η κυβέρνηση έχει μετατρέψει από το πρωί τα Εξάρχεια σε κατεχόμενη ζώνη. Παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας, η αστυνομία απαγορεύει σε πολίτες ακόμα και ατομικά να προσεγγίσουν το σημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, για να αφήσουν ένα λουλούδι ως ένδειξη τιμής και μνήμης. Το κρεσέντο καταστολής κορυφώθηκε νωρίς το μεσημέρι με την προσαγωγή συνδικαλιστικών εκπροσώπων, δημοτικών συμβουλών και άλλων πολιτών οι οποίοι δεν παραβίασαν κανένα υγειονομικό μετρό. Ο ανίκανος να συλλάβει τους καταδικασμένους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, κ. Χρυσοχοΐδης, δίνει τώρα εντολές να προσαχθούν οι δικηγόροι των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Μαζί με τον ανεύθυνο κ. Μητσοτάκη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή ντροπιαστική εικόνα. Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες. Η μνήμη δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα".

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την ένταση στα Εξάρχεια, σε δήλωσή του αναφέρει:

"Από το πρωί αντιπροσωπείες πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων νεολαίας, αιρετών στην τοπική διοίκηση, συνδικάτων, μαζικών φορέων φοιτητών, μαθητών κ.λπ., τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, προσέρχονται στον χώρο της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου, για να αφήσουν ένα λουλούδι. Απέναντι σ’ αυτές τις συμβολικές εκδηλώσεις, στη μνήμη ενός αδικοχαμένου παιδιού, η κυβέρνηση απαντά με χιλιάδες συνωστισμένους αστυνομικούς, με αυταρχισμό, παρεμπόδιση και προσαγωγές. Η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, εκτίθεται και αυτογελοιοποιείται. Τα αυταρχικά μέτρα που παίρνει είναι πέρα και έξω από κάθε λογική προστασίας της δημόσιας υγείας, την οποία άλλωστε έχει αφήσει στο έλεος. Υπακούουν μόνο σε μία λογική και σ’ ένα στόχο: Να μπει «φίμωτρο» στο λαό -και ιδιαίτερα στη νεολαία- και να μονιμοποιηθούν πρακτικές καταστολής με πρόσχημα την πανδημία. Καλούμε τον λαό να καταδικάσει το νέο όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού. Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων και ζητάμε να επιτραπεί ελεύθερα σε όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου."

