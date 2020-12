Κοινωνία

Επίθεση στο ΑΤ Κολωνού: Μία σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την επίθεση περίπου 80 ατόμων τραυματίσθηκαν πέντε αστυνομικοί.



"Το απόγευμα του Σαββάτου περίπου 80 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη και κουκούλες «full face», επιχειρώντας να προσεγγίσουν και να επιτεθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, εξύβρισαν και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΙ.ΑΣ.», που είχαν σχηματίσει φραγμό για την αποτροπή τους", σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

"Κατά την επίθεση, που διήρκησε περίπου δέκα λεπτά, χρησιμοποίησαν κοντάρια, μαχαίρια, σουγιάδες, πυροσβεστήρες, δακρυγόνα, κ.λπ. αντικείμενα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τραυματίστηκαν (5) αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, σε αστυνομικό εξοπλισμό και σε όχημα ιδιώτη.

Κατά τη διαφυγή τους απερρίφθησαν στο οδόστρωμα σακίδια και διάφορα αντικείμενα. Βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - και κατασχέθηκαν: σακίδιο πλάτης, με δελτίο ταυτότητας ημεδαπής κ.α. προσωπικά αντικείμενα, ξύλινο κοντάρι, (2) δακρυγόνα, υπόλειμμα δακρυγόνου – πυροκροτητή, περόνη, υπόλειμμα φωτοβολίδας και μεταλλικό κυλινδρικό αντικείμενο.

Από την επισταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αποκαλύφθηκε και ταυτοποίηθηκε μια εκ των δραστών της ως άνω επίθεσης, κάτοχος του ως άνω δελτίου ταυτότητας, η οποία εντοπίστηκε αργότερα πλησίον της οικίας της και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντιασφυξιογόνος μάσκα, (2) κράνη, σφεντόνα, (2) laptop, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb stick), (2) κινητά τηλέφωνα και αφίσα με αντιεξουσιαστικό περιεχόμενο.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων από κοινού, απείθεια καθώς αρνήθηκε τη δακτυλοσκόπηση, διατάραξη κοινής ειρήνης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών συνεχίζεται".