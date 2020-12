Καιρός

Καιρός: καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα

Που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στα δυτικά και βαθμιαία στις περισσότερες περιοχές την Δευτέρα. Τα ισχυρά φαινόμενα, από το μεσημέρι στα δυτικά και από τις βραδινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που γρήγορα στα δυτικά και έως το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα θα στραφούν σε δυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στην σεισμόπληκτη Σάμο αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες προς το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, 5 και γρήγορα 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, με μικρή εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα με καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και μέχρι το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και από τις βραδινές στις υπόλοιπες περιοχές βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ και στα θαλάσσια τμήματα πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, που από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ορεινά της Ηπείρου. Θα πνέουν άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, στο Ιόνιο 8 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, όμως από το μεσημέρι και από τις νοτιότερες περιοχές βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες, από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, 5-7 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και αργά τη νύχτα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες προς το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 και γρήγορα τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα δυτικά, τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα εκδηλωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το βράδυ στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν σε 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.?