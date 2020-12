Πολιτική

Γεννηματά: Τέσσερις προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο "οδικός χάρτης" που παρουσίασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Οδικό χάρτη για τη διαχείριση της πανδημίας παρουσίασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, προκειμένου "να αποφευχθούν λάθη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα".

Συγκεκριμένα η κ. Γεννηματά επανήλθε με τέσσερις προτάσεις:

Πρόταση 1: Ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές

Με βάση πλήρη επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής, απελευθερώνουμε σταδιακά τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Διατήρηση των γενικών μέτρων προστασίας (μάσκα, τηλεργασία, κλπ)

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις κόκκινες περιοχές.

Μαζικά τεστ στον πληθυσμό, καταγραφή του επιδημιολογικού φορτίου, διαχωρισμός και καραντίνα των θετικών κρουσμάτων.

Άνοιγμα των περιοχών με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο και στεγανοποίησή τους από γειτονικές επικίνδυνες περιοχές.

Μετακινήσεις μόνο με αρνητικό τεστ 48ωρου.

Επανάληψη των μαζικών τεστ στο 20ημερο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα .

Τα τεστ γίνονται με μέριμνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κινητά συνεργεία, ακόμη και στο σπίτι ή σε ειδικές δομές με ραντεβού.

Πρόταση 2: Ανοιχτά επιδημιολογικά δεδομένα

Οι αποφάσεις για το σταδιακό άνοιγμα περιοχών, προϋποθέτουν ολοκληρωμένο αξιόπιστο μητρώο κρουσμάτων και πρόσβαση στα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με την πολιτεία και τους ειδικούς επιστήμονες, απαιτεί την πρόσβαση όλων στα επιδημιολογικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Κυβέρνηση.

Τα ανοιχτά δεδομένα που αφορούν την πανδημία είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη και στήριξη των αποφάσεων.

Πρόταση 3: Δομές αποκατάστασης

Πολίτες που έχουν νοσήσει με τον COVID-19, ταλαιπωρούνται -σε υψηλό ποσοστό- από τις επιπλοκές του.

Δεν υπάρχουν οργανωμένες δημόσιες δομές αξιολόγησης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών αυτών.

Απαιτείται επομένως συγκεκριμένο σχέδιο δομών αποκατάστασης σε κάθε περιφέρεια της χώρας, με διεπιστημονική ομάδα.

Παράλληλα απαιτείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας, με αιχμή τους Γενικούς Ιατρούς ώστε να καθοδηγούνται οι ασθενείς που έχουν μετά COVID συμπτωματολογία στις αρμόδιες δομές. Πρόταση 4: Εμβολιασμός Πρώτο ζήτημα είναι η καμπάνια ενημέρωσης με διαφάνεια ώστε να επιτύχουμε τον μέγιστο δυνατό και δωρεάν εμβολιασμό του πληθυσμού. Οι ηγεσίες των κομμάτων από κοινού, να δώσουν το παράδειγμα του εμβολιασμού.

Το κρίσιμο ζήτημα φυσικά είναι η επαρκής και έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και βέβαια η δημιουργία επαρκούς αριθμού εμβολιαστικών κέντρων, η έγκαιρη στελέχωσή τους με εκπαιδευμένο προσωπικό και τα διαφανή κριτήρια προτεραιότητας εμβολιασμού του πληθυσμού, ξεκινώντας από τους υγειονομικούς και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η ενίσχυση του ΕΣΥ με επαρκές προσωπικό και μέσα, η μονιμοποίηση όλου του επικουρικού προσωπικού, όπως και η έμπρακτη αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς των υγειονομικών με την ένταξή τους στα βαρέα-ανθυγιεινά και τη χορήγηση δώρου Χριστουγέννων, είναι και παραμένει επείγουσα προτεραιότητα, καταλήγει η Φώφη Γεννηματά.