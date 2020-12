Κοινωνία

Lockdown: Πάνω από 500.000 ευρώ τα πρόστιμα το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυριότερες κατηγορίες παραβάσεων και ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική Αστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Α.Δ.) διενήργησαν το Σάββατο, 05.12.2020 συνολικά 50.889 ελέγχους και κατέγραψαν 1.628 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 510.650€, κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση και κύρωση αναστολής λειτουργίας δέκα ημερών σε άλλη μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (50.444).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

3. Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Στην Περιφέρεια Αττικής, κλιμάκιο της ΕΑΔ και της ΕΛ.ΑΣ. επέβαλλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υπεραγοράς (super market), λόγω μη επίδειξης προγράμματος ειδικής απολύμανσης σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια (μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης).

2) Από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν τέσσερα άτομα συνολικά για παραβίαση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

3) Η ΕΛ.ΑΣ., στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επέβαλλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δέκα ημέρες αναστολή λειτουργίας σε πολυκατάστημα για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.