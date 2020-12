Life

Χόρεψαν τον “Ζορμπά” σε…ρυθμό lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διαφορετική χορογραφία κατέφεραν να δημιουργήσουν τα μέλη του Συλλόγου «Ήπειρος».

Χορογραφία σε..καιρό κορονοϊού έκανε ο χορευτικός Σύλλογος «Ήπειρος» από τη Θεσσαλονίκη. Οι χορευτές χόρεψαν τον «Ζορμπά» ο καθένας από το σημείο που βρισκόταν, λόγω του lockdown και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος:

«Δυστυχώς οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε συνεχίζονται, και για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ακόμη μια "καραντινάτη" χορογραφία, αυτή τη φορά του ΖΟΡΜΠΑ. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια νότα αισιοδοξίας και να παραμείνουμε ενωμένοι έστω και με αυτόν τον τρόπο! Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορευτές, που διέθεσαν χρόνο (απ'όπου κι αν βρισκόντουσαν) ώστε να συμμετέχουν στο αποτέλεσμα, και κυρίως τον Tolis Liamiras, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο κομμάτι του μοντάζ και της επιμέλειας!!! Επίσης, ευχαριστούμε τον Alexandros Oikonomidis για τα εξαιρετικά πλάνα drone που μας χάρισε!!! Τέλος, ευχαριστούμε τον χοροδιδάσκαλο μας Stefanos Fasias!!! Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης Ελπίζουμε να σας άρεσε το αποτέλεσμα και να πετύχαμε τον στόχο μας!!! Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία!!!».