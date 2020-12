Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο

Μέσω τηλεδιάσκεψης και το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα θέματα που θα τεθούν για συζήτηση.

Αύριο, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, θα συνεδριάσει στις 11:00 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή του νομοσχεδίου για τις «Πρότυπες Προτάσεις» έργων («Προτάσεις Καινοτομίας»)

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Παρουσίαση από τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη του νομοσχεδίου: Οργανισμοί Προώθησης και Διαχείρισης Προορισμών, σύσταση Οργανισμού Αξιοποίησης Ιαματικών Πόρων και άλλες διατάξεις

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη του τελικού σχεδίου (master plan) Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο σχετικά με τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή.