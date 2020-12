Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια (βίντεο)

Στον ακάλυπτο του σπιτιού εκδηλώθηκε η φωτιά. Εικόνα από το σημείο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε ακάλυπτο χώρο εγκαταλελειμμένου σπιτιού στη συμβολή της οδού Ιπποκράτους με την Ερεσού, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, ενώ θεωρείται θέμα χρόνου η κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Θάνος Κλωνόπουλος.