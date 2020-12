Αθλητικά

“Πέρασε” από τη Νίκαια ο Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετη νίκη για τους “πράσινους” με αντίπαλο τον Ιωνικό.

Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα και με μερικά καλά διαστήματα στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ιωνικό και έκανε το 4/4 στην Basket League. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα πήρε από νωρίς προβάδισμα (40-28 στο ημίχρονο) και στο δεύτερο μέρος έκανε σωστή διαχείριση για να φτάσει με άνεση στο τελικό 79-53.

Οι Παπαπέτρου - Σαντ Ρος έμειναν εκτός για ανάσες και το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν εξαιρετικός (18 πόντοι), ενώ καλός ήταν και ο Ντίνος Μήτογλου (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Ο Ιωνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά στο ματς και προηγήθηκε με 7-0, όμως ένα τάιμ-άουτ με... φωνές από τον Βόβορα ήταν αρκετό για να ξυπνήσει τους φιλοξενούμενους. Οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές, επέβαλλαν τον ρυθμό τους και ένα σερί 14-0 τους επέτρεψε να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +7 (14-21).

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν προσωρινά και μείωσαν στους δύο (23-25, 13'), όμως το «τριφύλλι» δεν μπήκε σε παγίδες και με πρωταγωνιστή τον Νέντοβιτς κράτησε τα ηνία. Μάλιστα, ένα καλάθι του Μπέντιλ έφερε διαφορά 12 πόντων στην ανάπαυλα του ημιχρόνου (28-40).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο. Κλασικά οδηγός του αγώνα του ο Παναθηναϊκός, ήταν σωστός αμυντικά και... ορεξάτος επιθετικά. Έτσι, η διαφορά παρέμεινε σταθερά σε διψήφια επίπεδα και το δεκάλεπτο έκλεισε με τους «πράσινους» στο +19 (41-60).

Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του και έκανε μικρή συντήρηση δυνάμεων μέχρι το τελικό 79-53.

Δεκάλεπτα: 14-21, 28-40, 41-60, 53-79