Αθλητικά

Μπορεί και με... 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “δικέφαλος” της Θεσσαλονίκης νίκησε τον Αστέρα στην Τούμπα.

Ένας παίκτης με ποιότητα καθόρισε τη μοίρα της αναμέτρησης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, στην Τούμπα.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, ο «Δικέφαλος» επικράτησε 2-0 παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 38’ της αναμέτρησης, λόγω της αποβολής του Ελ Καντουρί, που χτύπησε “α-λά Ζιντάν” τον Σουάρεθ.

Ο 18χρονος επιθετικός ήταν η αιτία που η ομάδα του πήρε το «τρίποντο» κόντρα στους Αρκάδες, καθώς στο 64’ με ένα εκπληκτικό τέρμα με σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ, ενώ στο 69’ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι από τον Πασαλίδη που τον κράτησε εντός περιοχής και μέσω αυτού ο Ζίβκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε εκ νέου στη δεύτερη θέση με 24 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας είναι 7ος με 12, με τις δύο ομάδες να έχουν από 10 ματς.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο (21' Ουαγκέ), Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σβαμπ, Αουγκούστο, Αντρ. Ζίβκοβιτς (88' Μουργκ), Καντουρί, Τζόλης (88' Κρέσπο), Σβιντέρσκι (68' Τσιγγάρας).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Καστάνιο, Σουάρεθ (60' Πασαλίδης), Άλβαρες, Τασουλής, Μπόρχα Φερνάντεθ (78' Γκόμεζ), Βαλιέντε (60' Ιγκλέσιας), Τίλικα, Σίτο (78' Τζίμας), Κρέσπι.