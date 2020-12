Υγεία - Περιβάλλον

Τσαγκάρης στον ΑΝΤ1: να προετοιμαστούμε για το τρίτο κύμα κορονοϊού τους επόμενους μήνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής εντατικολογίας στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και το τι πρέπει να περιμένουμε.