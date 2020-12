Αθλητικά

Φόρμουλα 1: Παρθενική νίκη για τον Σέρχιο Πέρες

Πανηγυρική νίκη για τον Μεξικανό οδηγό που τερμάτισε πρώτος στο Μπαχρέιν.

Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι του Σακχίρ, πανηγυρίζοντας την παρθενική νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα. Ο θρίαμβός του, μάλιστα, ήρθε στον προτελευταίο αγώνα του για τη Racing Point-Mercedes.

Ο Γάλλος Εστεμπάν Οκόν (Renault) τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ο Καναδός Λανς Στρολ (Racing Point-Mercedes) στην τρίτη, τη στιγμή που η πρωταθλήτρια Mercedes τέθηκε εκτός διεκδίκησης της νίκης, μετά από ένα καταστροφικό pit-stop.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα:

1. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point-Mercedes) 1 ώρα 31:15.114

2. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) +10.518

3. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point-Mercedes) +11.869

4. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/McLaren-Renault) +12.580

5. Ντενιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) +13.330

6. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull-Honda) +13.842

7. Ντανίιλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri-Honda) +14.534

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +15.389

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) +18.556

10. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren-Renault) +19.541

Η κατάταξη στη βαθμολογία των οδηγών μετά τον 16ο αγώνα της χρονιάς:

1. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 332 ΒΑΘΜΟΙ

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία) 205

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 189

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 125

5. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 112

6. Σαρκλ Λεκλέρκ (Μονακό) 98

7. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία) 97

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη) 93

9. Λάντο Νόρις (Βρετανία) 87

10. Λανς Στρολ (Καναδάς) 74

Η βαθμολογία των κατασκευαστών:

1. Μερτσέντες 540 ΒΑΘΜΟΙ -Πρωταθλήτρια

2. Ρεντ Μπουλ-Χόντα 282

3. Ρέισινγκ Πόιντ-Μερτσέντες 194

4. ΜακΛάρεν-Ρενό 184

5. Ρενό 172

6. Φεράρι 131