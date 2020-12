Κόσμος

Καταστροφικές πλημμύρες στην Ιταλία (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις σημειώνονται στην Ιταλία.

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σήμερα στη βόρεια Ιταλία, ενεργοποιώντας τον κόκκινο συναγερμό σε ορισμένες περιοχές του Βένετο (βορειοανατολικά), του Φριούλι (βόρεια) και της επαρχίας Μπολτσάνο, στο βόρειο άκρο της Ιταλίας.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι πυροσβέστες στην περιοχή του Βένετο προχώρησαν σε περισσότερες από 400 επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης μεταξύ των περιοχών Μπελούνο, Βιτσέντσα, Τρεβίζο και Βενετίας. "Λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, καλώ όλους να αποφύγουν να ταξιδέψουν στην επαρχία Μπελούνο", δήλωσε ο Λούκα Ζαία, πρόεδρος της περιφέρειας του Βένετο στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Στη Μόντενα, στην Εμίλια-Ρομάνια (βόρεια), ο ποταμός Πανάρο υπερχείλισε, προκαλώντας την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους σε ορισμένες περιοχές όπου το νερό ανέβηκε στο 1,5 μέτρο. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών κλήθηκαν να καταφύγουν στους ψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους. Ενισχύσεις στη δύναμη των πυροσβεστών έφθασαν από την Τοσκάνη και το Πιεμόντε.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ του Μπολτσάνο και του περάσματος Μπρένερ στα αυστριακά σύνορα, όπου σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση, διακόπηκε για λόγους ασφαλείας λόγω του κινδύνου χιονοστιβάδων και πτώσης πετρωμάτων και δέντρων, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Α22 μεταξύ του Βιτιπένο και του Μπρένερ. Η πόλη του Μπολτσάνο είναι προσβάσιμη μόνο μέσω του αυτοκινητόδρομου, καθώς οι άλλοι δρόμοι που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτήν έχουν κλείσει.

Ο συναγερμός για πτώση χιονοστιβάδων ενεργοποιήθηκε στην οροσειρά των Δολομιτών και το Άλτο Αντίτζε (στο βόρειο άκρο), όπου οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν 500 παρεμβάσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Άλλη συνέπεια της κακοκαιρίας: ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Ουντινέζε και Αταλάντα αναβλήθηκε γιατί το γήπεδο πλημμύρισε.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η στάθμη του Πάδου, του μεγαλύτερου ποταμού της Ιταλίας, ανέβηκε 2,5 μέτρα. "Η κατάσταση του μεγαλύτερου ιταλικού ποταμού είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης των υδατορευμάτων στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, στο Βένετο μια μικρή γέφυρα κατέρρευσε σε έναν χείμαρρο στο Γκοζάλντο ", σύμφωνα με το Κολντιρέτι, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά σωματεία.

Ο νότος της χώρας, παρότι επλήγη λιγότερο, δεν γλύτωσε από την κακοκαιρία: στη Σικελία, σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη Μεσσήνη τη χθεσινή νύχτα, πλημμυρίζοντας τους δρόμους. Οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα νησιά του Αιόλου (βόρεια της Σικελίας) έχουν διακοπεί από το Σάββατο λόγω των ισχυρών ανέμων.