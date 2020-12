Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι “βάφτηκε” πράσινο

Ανώτερο το “τριφύλλι” νίκησε δίκαια την “χλωμή” Ένωση στο ΟΑΚΑ .

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της Αθήνας νικώντας με 2-1 στο ΟΑΚΑ την τυπικά γηπεδούχο ΑΕΚ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» με εξαίρεση ένα διάστημα στο πρώτο μέρος και το τελευταίο 20λεπτο είχαν τον έλεγχο του ματς, ήταν αποτελεσματικοί στο πρώτο μέρος σκοράροντας με Μακέντα και Κουρμπέλη και πήραν δίκαια τη νίκη. Κορυφαίοι του Τριφυλλιού ήταν οι Ζαγαρίτης, Χατζηγιοβάνης, Αλεξανδρόπουλος, και Βιγιαφάνιες.

Από την άλλη, η ΑΕΚ ξύπνησε πολύ αργά πιέζοντας από το 75’ και μετά, αφού μείωσε στο 88’ με τον Ολιβέιρα, όμως στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα όλα της τα ατού ήταν εξαφανισμένα, με τον Ινσούα να κάνει εφιαλτικό ημίχρονο.

O Παναθηναϊκός μπήκε με το γκάζι πατημένο στο ματς και μόλις στο 3’ ο Χατζηγιοβάνης έκανε τη σέντρα απ' τα δεξιά, η μπάλα πέρασε απ' όλους, κατέληξε στον Μαουρίσο, ο οποίος την βρήκε με το στήθος, αλλά η μπάλα κατέληξε πάνω από την ανυπεράσπιστη εστία του Τσιντώτα.

Το πρέσινγκ των «πρασίνων» δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ, ενώ επιτίθονταν πολύ από αριστερά με τους Βιγιαφάνιες και Ζαγαρίτη, με την Ένωση να ισορροπεί από το 15’ και μετά. Η ΑΕΚ στο 21’ έφτασε κοντά στο 1-0 όμως ο Σάντσες έκοψε σωτήρια τον Μάνταλο που ήταν έτοιμος να σουτάρει από ευνοϊκή θέση.

Ο κορυφαίος του Τριφυλλιού Αλεξανδρόπουλος στο 33’ έκανε το σουτ απ' τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά μπλόκαρε σταθερά ο Τσιντώτας, όμως στο 34’ έγινε το 0-1. Ο Χατζηγιοβάνης βγήκε στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Νεντελτσεάρου, έστρωσε στον Μακέντα και ο Ιταλός με όμορφο πλασέ έκανε το 0-1. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι το momentum πίεσαν για το 0-2. Στο 38’ Χατζηγιοβάνης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ινσούα (κάκιστος σε όλο το πρώτο μέρος), βγήκε απέναντι στον Τσιντώτα, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε το τετ α τετ. Όταν αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να ανέβει ψηλά στο γήπεδο και να πιέσει, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην ΑΕΚ στην κυκλοφορία της μπάλας.

Το ημίχρονο έληξε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζαγαρίτης από αριστερά απέφυγε τον Βασιλαντωνόπουλο, γύρισε στον Κουρμπέλη και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με πλασέ… στραβοκλωτσιά από τη μικρή περιοχή (δοκάρι και μέσα) νίκησε τον Τσιντώτα για το 0-2.

O Καρέρα στο β’ μέρος άλλαξε όλη τη δεξιά του πλευρά, βάζοντας Παουλίνιο και Λιβάι Γκαρσία αντί των Βασιλαντωνόπουλου και Τάνκοβιτς. Οι «πράσινοι» απείλησαν πάντως στο 50’ με το γύρισμα του Αλεξανδρόπουλου αλλά ο Χατζηγιοβάνης δεν μπόρεσε να σουτάρει.

Παρά τις αλλαγές, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πατήσει εστία με αξιώσεις με τον Παναθηναϊκό να κρατά εύκολα το 0-2. O Καρέρα πέρασε στο 66’ τον Ολιβέιρα αντί του Σάκχοφ με τη διάταξη να γίνεται πια 4-4-2 και τον Πορτογάλο να περνάει στο πλάι του Ανσαριφάρντ. Το άσχημο για το Τριφύλλι ήταν πως έχασε τον Βιγιαφάνιες με τραυματισμό με τον Καρλίτος να παίρνει τη θέση του στο 70’ και τον Μακέντα μετά να δίνει τη θέση του στον Αγιούμπ.

Μόλις στο 73’ απείλησε η ΑΕΚ με την κεφαλιά του «εξαφανισμένου» Ανσαριφάρντ που πέρασε άουτ, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με τριάδα στην άμυνα. Ο Διούδης στο 78’ είπε «όχι» στον Μάνταλο με την Ένωση να προσπαθεί να πιέσει για το 1-2 και τον Παναθηναϊκό να έχει οπισθοχωρήσει.

Ο Καρέρα πέρασε και τους Χνιντ, Μαχαίρα στο 82’ κλείνοντας τις αλλαγές του, ενώ ο Μπόλονι πέρασε Πούγγουρα και Χουάνκαρ αντί των Αλεξανδρόπουλου και Χατζηγιοβάνη. Ο Πούγγουρας στο πρώτο δοκάρι δεν μπόρεσε να κόψει την μπάλα και ο Ολιβέιρα στο 87’ μπήκε ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Στο 89’ ο Μαχαίρας έδωσε «πάρτο – βάλτο» στον Λιβάγια που κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Σένκεφελντ.