Κορονοϊός: Γηροκομείο γίνεται νέα εστία διάδοσης

Ο ένας μετά τον άλλον διαγνώστηκαν οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στο χώρο.

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό 17 θετικών κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο της Λαμίας.

Οι ηλικιωμένοι υποβλήθηκαν σε τεστ, μετά τη διάγνωση εργαζόμενης, που βρέθηκε θετική το πρωί της Παρασκευής.

Η γυναίκα διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου που κάνουν κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα.

Οι πληροφορίες την θέλουν να μην είχε αντιληφθεί ότι νοσεί, καθώς ήταν ασυμπτωματική.

Την ίδια μέρα, όλο το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι της δομής εξετάστηκαν και 17 άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Η διαδικασία μεταφοράς των ηλικιωμένων που νοσούν στο πέτρινο κτίριο του Νοσοκομείου Λαμίας έχει ξεκινήσει.

