Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: “Πρεμιέρα” για τους αστυνομικούς με κάμερες

Πρόσβαση στο οπτικό υλικό έχει ο εισαγγελέας στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Αστυνομικοί και συγκεκριμένα άνδρες των ΜΑΤ εν ώρα υπηρεσίας, έφεραν, για πρώτη φορά σήμερα, κάμερες και μηχανισμό που μετέδιδε σε απευθείας σύνδεση τα δρώμενα στα Εξάρχεια, στο κέντρο επιχειρήσεων της Ασφάλειας.

Μέχρι τώρα η ΕΛ.ΑΣ κατέγραφε πλάνα με ελικόπτερα και drone. Οι κάμερες δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο από τα ΜΑΤ αλλά και σε επιχειρήσεις των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ.

Εξοπλισμένος με κάμερα θα είναι μόνο ο προϊστάμενος της κάθε ομάδας. Πρόσβαση στο οπτικό υλικό θα έχει ο εισαγγελέας, ο οποίος θα βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.