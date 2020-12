Πολιτική

Πέθανε η Ευγενία Τσουμάνη

Πέθανε η Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα, δικηγόρος και πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ.

Η Τσουμάνη γεννήθηκε στην Αθήνα και καταγόταν από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. Φοίτησε στο Τοσίτσειο-Αρσάκειο σχολείο Αθηνών και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιώντας στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Urbino της Ιταλίας.

Την περίοδο 2003-2004 διετέλεσε πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθώτων, την περίοδο 2004-2009 διετέλεσε γενική γραμματέας ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών, επί υπουργίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Στις εκλογές του 2007 συμπεριελήφθη σε μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, εξελέγη όμως το 2009 ως βουλευτής επικρατείας με το κόμμα της ΝΔ.

"Η Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα, υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με σοβαρότητα και ευπρέπεια από τις θέσεις της Γενικής Γραμματέως Ισότητας και ως βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ. Λειτούργησε πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προσφορά στην πατρίδα. Η απώλεια της μας γεμίζει θλίψη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της", δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.