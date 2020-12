Υγεία - Περιβάλλον

Θετικός στον κορονοϊό ο Ρούντι Τζουλιάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζουλιάνι απέφευγε να φορέσει προστατευτική μάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζουλιάνι βρεθηκε θετικός στην Covid-19.

Ο Τζουλιάνι , ο οποιος ταξιδεύει εδώ και έναν μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, κατά τη διάρκεια συναντήσεων δεν φοράει μάσκα.

"Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, και ο οποίος εργάστηκε ακατάπαυστα για να ξεσκεπάσει τις πιο διεφθαρμένες (μακράν!) εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στο τεστ για τον κινεζικό ιό", έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας εκ νέου μια έκφραση που έχει ήδη προκαλέσει την οργή του Πεκίνου.