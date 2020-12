Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Τι σηματοδοτεί η παρουσία της Σελήνης στην Παρθένο για τα σχέδια κάθε ζωδίου.

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά σήμερα με τη Σελήνη να βρίσκεται στην οργανωτική Παρθένο και όλοι μας έχουμε μια ιδιαίτερη επιθυμία να βάλουμε σε τάξη τις εκκρεμότητες που ήδη υπάρχουν, να οργανώσουμε με λεπτομέρεια το πρόγραμμα της καινούριας εβδομάδας μας, αλλά και, παρά τις αντίξοες λόγω καταστάσεων, συνθήκες της καθημερινότητας μας, να βρούμε τρόπους ώστε να κυλούν όλα ομαλά στη ροή μιας ρουτίνας. Η σημερινή μέρα έχει μια άριστη δυναμική και όλα μπορούν να γίνουν έτσι ακριβώς όπως τα σχεδιάζουμε αρκεί να μην παρασυρθούμε από την υπερβολική ανάλυση και τη σχολαστική λεπτομέρεια. Ακόμα και εργασίες ή αρχικές ιδέες που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστώνουμε ότι μας δυσκολεύουν και δεν γίνονται σύμφωνα με τον αρχικό τους σχεδιασμό θα μας ήταν χρήσιμο να μην επιμείνουμε ιδιαίτερα αλλά με τη βοήθεια της εναλλακτικής σκέψης και ίσως τη συνδρομή κάποιων φίλων να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο δράσης. Όλα σήμερα μπορούν να γίνουν με τον καλύτερο τρόπο αρκεί να έχουμε τη συγκέντρωση που απαιτείται.

ΚΡΙΟΣ: Τα θέματα της εργασίας σας σήμερα αποκτούν μια ιδιαίτερη προτεραιότητα και θα μπορούσατε πραγματικά να βρείτε λύσεις σε θέματα οργάνωσης καθώς και να ταξινομήσετε τον χρόνο σας βελτιώνοντας τον τρόπο αλλά και το αποτελέσματα της δουλειάς σας. Όλη αυτή η ένταση ίσως να σας δημιουργήσει μια επιπλέον νευρικότητα που αν δεν την ελέγξετε θα μπορούσε να δημιουργήσει θέματα στην επικοινωνία με τους συνομιλητές σας. Το ταίρι σας ίσως να αποτελέσει σήμερα ένα από τα θύματα της νευρικής σας ομιλίας.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα έχει μια τάση να σας δημιουργεί την ανάγκη να αποφύγετε τις αντιπαραθέσεις, ειδικά με το ταίρι σας. Όπως κάποια φορά όλοι μας, έτσι και εσείς σήμερα βιώνετε κάποιες πιεστικές καταστάσεις που ίσως επιλέξετε να μη μιλήσετε για αυτές ή να μην πείτε ακριβώς όλη την αλήθεια προκειμένου να αποφύγετε κάποιους πιθανούς διαπληκτισμούς. Καλό θα ήταν να μην δώσετε την εντύπωση αυτή γιατί ή έχετε έναν πολύ έξυπνο σύντροφο ή εσείς δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τα ψέματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα μπορούσε σήμερα σε σας να δημιουργηθεί ένα θέμα στο περιβάλλον της οικογένειας σχετικά με μια είδηση από τον κοινωνικό σας περίγυρο. Θα ήταν χρήσιμο και σωστό να μη δώσετε μεγάλη σημασία σε οτιδήποτε ακούσετε χωρίς να το έχετε διασταυρώσει αρχικά γιατί εκτός του ότι θα σας ταράξει χωρίς λόγο θα αναστατώσει και τους αγαπημένους σας επίσης χωρίς λόγο. Το ταίρι σας έχει μια στάση άμυνας και αυτό σας προβληματίζει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα έχει μια ευχάριστη νότα καθώς ενδέχεται μια ξαφνική επικοινωνία με κάποιον από τους πολύ αγαπημένους σας φίλους να αλλάξει ευχάριστα τη διάθεσή σας. Μέσα στο κλίμα της ευχάριστης επικοινωνίας, αν είστε σε καθεστώς εργασίας καλό θα ήταν να δείξετε μια επιπλέον προσοχή για να αποφύγετε κάποια λάθη που ενδεχομένως να σας καθυστερήσουν στη συνέχεια. Στα ερωτικά σας αν αισθάνεστε σίγουροι για το ταίρι σας έχετε το σωστό συναίσθημα.

ΛΕΩΝ: Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στον τομέα της εργασία σας εσείς βρήκατε την τόλμη και τη δύναμη να ξεπεράσετε ένα αρκετά δύσκολο σημείο της. Η σημερινή μέρα επιφυλάσσει κάποια αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη που σας δίνει μια ακόμη ευκαιρία να ανακτήσετε τον δημιουργικό ενθουσιασμό σας επωφελούμενοι τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά. Στα ερωτικά σας υπάρχει μια στασιμότητα που περιμένει εσείς να την επανακινήσετε. Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα σας καλεί να την χαρείτε. Είτε εργάζεστε είτε όχι, σήμερα σχεδόν αποκλείεται να μην ασχοληθείτε με το αγαπημένο σας θέμα της οργάνωσης και της καθαριότητας σε κάθε χώρο του σπιτιού ή της εργασίας. Η υπερβολή και ο ζήλος σας είναι χαρακτηριστικός και απαράμιλλος. Προφανώς το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει αλλά καλό θα ήταν να μην το παρακάνετε γιατί ίσως κάποιοι να κουραστούν από την τόση σας ενέργεια, ειδικά ο σύντροφος σας.

ΖΥΓΟΣ: Κάποιες μέρες σαν την σημερινή η γνωστή σας εξωστρέφεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση εκλείπει και αυτό δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Η σημερινή μέρα σας προσφέρει τις ώρες της απομόνωσης που χρειάζεστε για να σκεφτείτε τους ανθρώπους που επικοινωνιακά φύγανε από τη ζωή σας ίσως με δική σας υπαιτιότητα. Αν με κάποιους από αυτούς σας ενώνουν ακόμα δεσμά μπορείτε σήμερα να βρείτε τρόπο για να τους προσεγγίσετε. Στα ερωτικά σας νοιώθετε το ταίρι σας απόμακρο μα, μήπως ευθύνεστε και σεις;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει σε επαφή με φίλους και με ανθρώπους που εμπιστεύεστε γενικότερα. Στο κλίμα της ημέρας και στη διάρκεια των ποικίλων θεμάτων που συζητούν οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα ίσως κάποιο οικονομικό ζήτημα ενός φίλου σας που ζητά τη γνώμη σας να σας προβληματίσει. Στα ερωτικά σας σήμερα δεν θα απογοητευτείτε καθώς ο σύντροφός σας δείχνει την αγάπη του με κάθε τρόπο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μια μέρα πραγματικά εκπληκτική έρχεται για σας σήμερα καθώς τα θέματα της σταδιοδρομίας σας έχουν μια αναπάντεχη εξέλιξη. Πάντοτε όμως κάπως έτσι ξαφνικά γίνονται όλα. Τα εργασιακά σας φαίνεται να μπαίνουν σε μια άλλη προοπτική εξέλιξης παρασύροντας στον ανοδικό τους δρόμο και τα οικονομικά σας. Η δική σας καλή διάθεση δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τη διάθεση του συντρόφου σας ή να ευνοήσει σε καινούρια ερωτικά δεδομένα, αν δεν υπάρχει κάτι σταθερό στη ζωή σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα παρά την εσωτερική σας ανησυχία θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη σε όλα όσα σκέφτεστε και τα θέτετε ως στόχους ζωής για σας. Στα αισθηματικά σας προφανώς υπήρξε μια αδιευκρίνιστη κατάσταση που σας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Σήμερα θα μπορούσατε να συζητήσετε με το ταίρι σας για αυτές σας τις ανησυχίες και να λύσετε τα όποια θέματα απασχολούν την κοινή σας πορεία με τον καλύτερο τρόπο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η αρχή της σημερινής μέρας δεν σας βρίσκει ιδιαίτερα ομιλητικούς. Ίσως αυτή σας η διάθεση είναι η επιλογή μιας απαραίτητης διαδικασίας σκέψης και εσωτερικού διαλόγου με τον ίδιο σας τον εαυτό για να μπορέσετε να κάνετε την απαραίτητη αξιολόγηση, που όλοι μας κάνουμε κάποια στιγμή, σχετικά με την πορεία που παίρνουν τα γεγονότα της ζωής σας και το πόσο βρίσκονται κοντά στις δικές σας επιθυμίες. Ο έρωτας για σας είναι μια φιλική συνεύρεση και αυτό σας κατατάσσει στους αδέσμευτους…

ΙΧΘΥΕΣ: Στην καρδιά των κοινωνικών επαφών βρίσκεται η συναισθηματική σας φύση σήμερα ακόμα και χωρίς άμεση επικοινωνία. Στην εποχή του διαδικτύου προφανώς η φυσική επαφή είναι μια επιλογή για κάποια άλλη εποχή που δεν παραμόνευαν… οι ιοί! Σήμερα η μέρα ενδείκνυται για συζητήσεις με τους συνεργάτες ή με τον σύντροφο σας για θέματα που σας απασχολούν άμεσα και όλα θα μπορούν να λυθούν τέλεια αν, λόγω της δικής σας νευρικότητας, δεν δημιουργείτε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν…

Πηγή: astrologos.gr