Κίνα: δεκάδες νεκροί από διαρροή αερίου

Μόνος ένας εργαζόμενος επέζησε από την τραγωδία.

Είκοσι τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας διαρροής αερίου σε ανθρακωρυχείο στη νοτιοδυτική Κίνα και μόλις ένας σώθηκε, κατά νεότερο απολογισμό των αρχών.

Την Παρασκευή, είκοσι τέσσερις ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν εξαιτίας διαρροής δηλητηριώδους αερίου στο ανθρακωρυχείο Ντιαοσουιντόνγκ. Βρίσκεται στον δήμο της Τσονγκτσίνγκ, αχανούς μητρόπολης περίπου 1.800 χιλιόμετρα από το Πεκίνο.

Ο απολογισμός των θυμάτων, που ως εδώ ανερχόταν σε 18 νεκρούς, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω χθες Κυριακή, φθάνοντας τους 23 νεκρούς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Μόλις ένας άνθρωπος επέζησε, διευκρίνισε.

Excessive levels of CO1 caused coal mine accident in SW #China’s Chongqing, causing 24 people trapped, 18 dead, 1 successfully rescued. pic.twitter.com/hgFs0JaenG — Frontline (@Frontlinestory) December 5, 2020

Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς οι ανθρακωρύχοι αποσυναρμολογούσαν εξοπλισμό που παρέμενε αχρησιμοποίητος στο ορυχείο, το οποίο ήταν κλειστό για δύο μήνες.

Σύμφωνα με το Νέα Κίνα, τρεις άνθρωποι είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους σε αυτό το ανθρακωρυχείο το 2013.

Τα δυστυχήματα αυτού του είδους είναι συχνά στην Κίνα, όπου η βιομηχανία του άνθρακα έχει πολύ άσχημο ιστορικό ως προς την ασφάλεια των χώρων εργασίας και οι κανονισμοί σπανίως εφαρμόζονται.

A deadly coal mine accident in southwest China’s Chongqing.

24 trapped. By 7 am Saturday, one rescued, 18 dead. Rescue is continuing. #coalmine #China #???? pic.twitter.com/2Qx6FlHh4x — Zhong Shi (@ZhongShi_CGTN) December 5, 2020

Δεκαεπτά άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε ορυχείο στην Τσονγκτσίνγκ τον Σεπτέμβριο, όταν πήρε φωτιά ιμάντας μεταφοράς φορτίου, προκαλώντας διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα σε θανατηφόρο επίπεδο.?