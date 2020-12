Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Βρετανία: άφιξη των πρώτων εμβολίων της Pfizer (εικόνες)

Η πρώτη παρτίδα με τις «δόσεις της ελπίδας» για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα διανεμηθεί σε δεκάδες νοσοκομεία.

Η πρώτη παρτίδα εμβολίων κατά του κορονοϊού έφτασε στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο κέντρο εμβολίων στο Κρόιντον για να διανεμηθεί στη συνέχεια στα 50 νοσοκομεία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση και τα οποία θα αποτελέσουν τους «κόμβους» για να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα το μεγαλύτερο πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.



Υπάλληλοι «ξεπακέταραν» τα εμβόλια της Pfizer / BioNTech στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Croydon» στο νότιο Λονδίνο για να τα αποθηκεύσουν στους -70 βαθμούς Κελσίου πριν αποψυχθούν για να χρησιμοποιηθούν.

Η αποθήκευσή του συγκεκριμένου εμβολίου είναι ιδιαίτερη γιατί θα πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά, ενώ μπορούν να μεταφερθούν μόνο τέσσερις φορές πριν χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες αυστηρές απαιτήσεις σημαίνει ότι τα νοσοκομεία που είναι εξοπλισμένα με ψυχρούς καταψύκτες έχουν κληθεί να λειτουργούν ως «κόμβοι» όπου οι πρώτοι άνθρωποι θα λάβουν τις πρώτες δόσεις.

Συνολικά, η Βρετανία έχει παραγγείλει 375 εκατομμύρια δόσεις, με τις 800.000 να έχουν σταλεί ήδη από τη Pfizer, με την ελπίδα ότι 10 εκατ. δόσεις θα έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους.



Οι πρώτες δόσεις αναμένεται να χορηγηθούν την Τρίτη, με την βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Αγγλίας να δίνει βασική προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων άνω των 80 ετών, των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε μονάδες φροντίδας.





Πενήντα νοσοκομεία είναι έτοιμα να υποδεχθούν, να διατηρήσουν και να διαθέσουν το εμβόλιο της Pfizer για την πρώτη από τις δυο δόσεις που θα γίνουν. Τα 13 νοσοκομεία βρίσκονται στην κεντρική Αγγλία , οκτώ είναι στα βορειοδυτικά, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, επτά είναι στην ανατολική Αγγλία και Λονδίνο, και μόνο ένα σε καθεμία από τις περιοχές του Γιορκσάιρ στα Βορειοανατολικά της χώρας.





Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech, περνώντας μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στην κούρσα για την έναρξη του κρίσιμης σημασίας προγράμματος μαζικού εμβολιασμού.