Κόσμος

Πέθανε ο Πολ Σαρμπάνης

Θλίψη στην ομογένεια για τον πρώην γερουσιαστή, μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο πρώην γερουσιαστής του Μέριλαντ Πολ Σαρμπάνης, ο οποίος υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα του Ελληνισμού για 30 χρόνια στην αμερικανική Γερουσία.

Την είδηση του θανάτου του την ανακοίνωσε ο γιός του και βουλευτής του Μέριλαντ Τζον Σαρμπάνης, λέγοντας: «ο πατέρας μου, ο γερουσιαστής Πoλ Σαρμπάνης, πέθανε ειρηνικά σήμερα το απόγευμα στη Βαλτιμόρη».

Ο Πολ Σαρμπάνης υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα του ελληνισμού για 30 χρόνια στην αμερικανική Γερουσία. Είχε υπηρετήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, όντας μάλιστα ένας από τους πρωτεργάτες για την επιβολή του αμερικανικού εμπάργκο όπλων μετά την εισβολή στην Κύπρο.

Τα συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Πολ Σαρμπάνις εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο γερουσιαστής Paul Sarbanes ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα στην πολιτική των ΗΠΑ και ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών θεμάτων, κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα ευγνώμων. Θα μας λείψει πολύ. Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στον γιο του, γερουσιαστή John Sarbanes και την οικογένειά του», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται «Με βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε για την απώλεια του πρώην Γερουσιαστή και επιφανέστατου στελέχους της Ελληνικής Ομογένειας για πολλές δεκαετίες, Πωλ Σαρμπάνη (Paul Sarbanes). Ο Πωλ Σαρμπάνης στην μακρά του θητεία στο Αμερικανικό Κογκρέσο, πρώτα ως Βουλευτής και στη συνέχεια ως Γερουσιαστής, υπηρέτησε με σθένος και αυταπάρνηση την πατρίδα του. Παράλληλα πρωτοστάτησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των αξιών και των θέσεων του ανά τον κόσμο ελληνισμού. Συγκρατείται ιδιαίτερα ο αγώνας που έδωσε για την επιβολή εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».