Κορονοϊός - ΗΠΑ: Νέο σοκ με 1110 νεκρούς σε μία μέρα

Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες. Θετικός και ο δικηγόρος του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καταγράφουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, εν αναμονή των πρώτων μαζικών εμβολιασμών, που έχουν ήδη αρχίσει στη Ρωσία και προβλέπεται να ξεκινήσουν αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως από την πανδημία σε απόλυτους αριθμούς (πάνω από 282.000 νεκροί), κατέγραψαν χθες Κυριακή κάπου 181.000 νέες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 και 1.110 θανάτους ασθενών με την COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Εδώ και δύο εβδομάδες, ο ημερήσιος αριθμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα ξεπερνά συχνά τους 2.000, όπως την άνοιξη, όταν η πανδημία βρισκόταν στο απόγειό της, και ξεπέρασαν πριν από πέντε ημέρες τους 2.900.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προσβληθεί και ο ίδιος από τον νέο κορονοϊό, γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζουλιάνι έχει μολυνθεί.

«Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, και ο οποίος εργάστηκε ακατάπαυστα για να ξεσκεπάσει τις πιο διεφθαρμένες (μακράν!) εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στο τεστ για τον κινεζικό ιό», ανέφερε ο μεγιστάνας, χρησιμοποιώντας για νιοστή φορά έναν όρο που έχει προκαλεί οργή στο Πεκίνο.

Ο Τζουλιάνι οργώνει εδώ κι ένα μήνα τη χώρα για να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, παίρνοντας μέρος σε διάφορες συγκεντρώσεις, χωρίς να φοράει μάσκα.

Ο γιος του δικηγόρου, ο Άντριου Τζουλιάνι, που εργάζεται στον Λευκό Οίκο και είχε προσβληθεί και ο ίδιος από τον νέο κορονοϊό, διαβεβαίωσε επίσης μέσω Twitter ότι ο πατέρας του «ξεκουράζεται, δέχεται εξαίρετες φροντίδες και αισθάνεται καλά».

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές επανέλαβαν χθες Κυριακή ότι είναι ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης και να «χρησιμοποιείται από τους πάντες» μάσκα, καθώς η χώρα «έχει μπει σε φάση μετάδοσης υψηλού επιπέδου».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Σκοτ Γκότλιμπ, πρώην επικεφαλής του ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων, προβλέπει ότι περί τα τέλη του Ιανουαρίου, οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας θα έχουν φθάσει τους 400.000.

Ο νέος κορονοϊός έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.529.324 ανθρώπους κι έχει μολύνει πάνω από 66.498.750 σε όλο τον κόσμο αφότου έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου ως χθες Κυριακή.

Από την 24η Νοεμβρίου, καταγράφονται πάνω από 10.000 θάνατοι ημερησίως, επίπεδο που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ως εδώ.

Μια αχτίδα ελπίδας: εκστρατεία εμβολιασμού άρχισε το Σάββατο στη Ρωσία, με το Sputnik V να χρησιμοποιείται στη Μόσχα για να ανοσοποιηθούν εργαζόμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί σε 70 κέντρα που άνοιξαν στην πρωτεύουσα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη (61.014 νεκροί), θα κάνει επίσης το πρώτο βήμα αύριο. Θα ακολουθήσουν σύντομα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.