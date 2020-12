Κοινωνία

Πανικός από φωτιά σε διαμέρισμα

Διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 05.10, στην οδό Συρογγύλη.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα. Από την φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημίες.

Πηγή: Thestival.gr