Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: άνοιγμα της αγοράς με γεμάτες ΜΕΘ και κλινικές; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το τρίτο κύμα του κορονοϊού μιλά ο Δ/ντής της Εντατικής του Νοσ. “Παπανικολάου”, καθώς και για την “εξάντληση δυνάμεων” στο σύστημα υγείας και τους χιλιάδες νεκρούς.