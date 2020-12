Υγεία - Περιβάλλον

“Καλημέρα Ελλάδα”: αυτοψία σε εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Υγείας, Γ. Μπεκιάρης, για τον τρόπο που θα εμβολιάζονται οι πολίτες, το προσωπικό και τις απαραίτητες… γεννήτριες.