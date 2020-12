Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Πλατφόρμα για δοκιμαστικές αιτήσεις - Τα 5 βήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για το πρόγραμμα επιδοτήσεων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, η ιστοσελίδα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι πλέον έτοιμη και βρίσκεται στη διεύθυνση https://exoikonomo2020.gov.gr

Στις σχετικές ενότητες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος (Οδηγός Εφαρμογής, Παραρτήματα, κλπ.). Στη ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονται επίσης Εγχειρίδια για την χρήση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και συχνές ερωτοαπαντήσεις.

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε και η σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα σε δοκιμαστική λειτουργία (demo), Μετά την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούν να συνδεθούν και να καταχωρήσουν δοκιμαστικά την αίτηση τους και μέχρι το στάδιο υποβολής. H διαδικασία εγγραφής χρηστών περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση στην ενότητα Ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι η δοκιμαστική λειτουργία θα αφορά αποκλειστικά στις αιτήσεις μονοκατοικίας και μεμονωμένου διαμερίσματος και θα είναι διαθέσιμη έως και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εξοικειωθούν με τη χρήση της πλατφόρμας, χωρίς πίεση χρόνου.