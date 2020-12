Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Καταστροφές και πτώσεις δέντρων (εικόνες)

Προβλήματα από ισχυρούς ανέμους στην πόλη. «Έβρεξε» προβλήματα σε Πιερία και Ημαθία. Καθυστερήσεις δρομολογίων λόγω πτώσης δέντρων.

Μεμονωμένα προβλήματα προκάλεσαν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν στους νομούς της Πιερίας και της Ημαθίας.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου αυτή την ώρα βρέχει, οι άνεμοι που κατά διαστήματα έφθασαν τα 6 μποφόρ είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν δένδρα, να ξηλωθούν τέντες και να μετακινηθούν κάδοι απορριμμάτων, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε σε δύο περιπτώσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη για κοπές δένδρων και σε μία εξ αυτών, στην Τούμπα, καταγράφηκε ζημιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο από πτώση κλαδιών.

Καταιγίδες έπληξαν την Ημαθία και την Πιερία, όπου η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους.

Στην Κατερίνη, λόγω της κακοκαιρίας και της πτώσης δένδρων καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού (Θεσσαλονίκη - Λάρισα), ενώ προβλήματα από υπερχειλίσεις ρεμάτων υπάρχουν σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου της Πιερίας.

Φωτογραφίες: thestival.gr