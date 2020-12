Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η κλήρωση της προκριματικής φάσης

Ποιες ομάδες διεκδικούν τα 13 εισιτήρια για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Απόψε είναι προγραμματισμένη (19:00) να γίνει στη Ζυρίχη η κλήρωση της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2022 για την Ευρώπη.

Οι 55 ομάδες από τις ισάριθμες ομοσπονδίες της UEFA, θα διεκδικήσουν τα 13 εισιτήρια της τελικής φάσης, που θα φιλοξενήσει το Κατάρ, από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022. Η Ελλάδα θα είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Τα έξι γκρουπ:

1ο: Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Δανία, Γερμανία και Ολλανδία.

2ο: Ελβετία, Ουαλία, Πολωνία, Σουηδία, Αυστρία, Ουκρανία, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία και Ρουμανία.

3ο: Ρωσία, Ουγγαρία, Εϊρε, Τσεχία, Νορβηγία, Βόρεια Ιρλανδία, Ισλανδία, Σκωτία, ΕΛΛΑΔΑ και Φινλανδία.

4ο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Γεωργία και Λουξεμβούργο.

5ο: Αρμενία, Κύπρος, Νησιά Φερόες, Αζερμπαϊτζάν, Εσθονία, Κόσσοβο, Καζακστάν, Λιθουανία, Λετονία και Ανδόρα.

6ο: Μάλτα, Μολδαβία, Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ και Σαν Μαρίνο.