Ολυμπιακοί Αγώνες: το κόστος διχάζει τους Ιάπωνες

Καθοριστική για την στάση των πολιτών της διοργανώτριας χώρας είναι και η επίδραση της πανδημίας.

Διχασμένοι παραμένουν οι Ιάπωνες σχετικά με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων το καλοκαίρι του 2021, που τώρα είναι πολύ ακριβότεροι από ό,τι αναμενόταν, εν μέσω επίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Σε ανακοίνωση τους οι διοργανωτές ανέφεραν ότι οι αγώνες θα κοστίσουν επιπλέον 294 δισεκατομμύρια γιεν (2,3 δισεκατομμύρια δολάρια), ποσό που θα μοιραστεί η οργανωτική επιτροπή του Τόκιο 2020, η ιαπωνική κυβέρνηση και η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο (TMG).

Συνολικά, η TMG και η εθνική κυβέρνηση, και με τη σειρά του ο Ιάπωνας φορολογούμενος, αναμένουν να πληρώσουν 191 δισεκατομμύρια γιεν για να καλύψουν τα έξοδα αναβολής και μια σειρά αντιμέτρων για τον κορονοϊό. Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των αγώνων είναι πλέον πιθανό να φτάσει στα 1,63 τρισεκατομμύρια γιεν, ορισμένοι Ιάπωνες δήλωσαν ότι μπορεί να είναι ένα κόστος που αξίζει να πληρωθεί.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι ιδιαίτερα βαρύς για τους φορολογούμενους, ενώ ανησυχούν και για την πανδημία του κορονοϊού. Αν και η Ιαπωνία έχει αποφύγει τον τεράστιο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από COVID-19 που παρατηρούνται σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, βιώνει τώρα ένα τρίτο κύμα.

Η υποστήριξη για το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Γιοσιχίντε Σούγκα, μειώθηκε στο 50,3% από 63,0% τον προηγούμενο μήνα, με τη βαθμολογία απόρριψης να αυξάνεται στο 32,8% από 19,2%, σύμφωνα με την έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo News. Με περισσότερους από 15.000 αθλητές από όλο τον κόσμο να αναμένονται στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς αγώνες, υπάρχουν φόβοι ότι η άφιξή τους θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο στα κρούσματα COVID-19.

«Για μένα, είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι διάφορα άτομα από το εξωτερικό θα επισκεφτούν την Ιαπωνία σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά η 27χρονη Σάτο. «Έτσι, δεν είμαι τόσο υποστηρικτική. Περιμένω ότι μπορεί να ακυρωθούν ή να αναβληθούν ξανά.»

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι θα αποφασίσουν την Ανοιξη, για τον αριθμό των θεατών που θα επιτρέπεται στους Ολυμπιακούς χώρους.