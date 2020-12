Κοινωνία

Παντελεήμων: Ανοιχτές όλες οι εκκλησίες – Μόνο η Θεία Κοινωνία προστατεύει από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε ο Μητροπολίτης από τους κληρικούς της επαρχίας του. Γιατί είπε ότι είναι απαραίτητο να κοινωνήσουν οι πιστοί.

Ο μητροπολίτης Ξάνθης, Παντελεήμων, δήλωσε πως οι εκκλησίες της περιοχής θα είναι ανοιχτές έως τις 14 Δεκεμβρίου (ημέρα που λήγει, τυπικά, το lockdown), παρά τα μέτρα απαγόρευσης για την διασπορά του κορονοϊού.



Σύμφωνα με το thraki.com.gr, ο μητροπολίτης ενημέρωσε τους ιερείς και τους κάλεσε να ανοίξουν τις εκκλησίες, ενώ οι πιστοί θα μπορούν να κοινωνήσουν κανονικά. Παράλληλα, η λειτουργία θα τελειώνει όσο γίνεται πιο νωρίς, ενώ το αντίδωρο θα μοιράζεται στην είσοδο του ναού.



Ο μητροπολίτης Ξάνθης λέει ότι πήρε την απόφαση αυτή, επειδή ο Δεκέμβριος έχει πολλές γιορτές και οι άνθρωποι πρέπει να προσευχηθούν και να κοινωνήσουν, «για να μην βγούμε από αυτή την περίοδο της καραντίνας με ψυχολογικά προβλήματα».

«Βέβαια μας ενδιαφέρει η σωματική υγεία, αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και η ψυχική υγεία. Η δυσκολία με το κλείσιμο των ανθρώπων έγκειται περισσότερο στις πόλεις και όχι στα χωριά. Στα χωριά είναι οι μονοκατοικίες, υπάρχουν οι αυλές, θα βγει κανείς, θα πάει στον κήπο του, θα πάει στο χωράφι του και έτσι θα περάσει η ώρα του. Όταν όμως μια οικογένεια πέντε-έξι ατόμων ζει μέσα σε ένα διαμέρισμα 60-80 τετραγωνικών και υπάρχουν παιδιά, έφηβοι με τον δυναμισμό τους κλπ, καταλαβαίνετε πως δημιουργούνται και εσωτερικά προβλήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Να μην βγούμε δηλαδή από αυτήν την περίοδο της καραντίνας με ψυχολογικά προβλήματα» ανέφερε.



«Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι το μόνο που μας θωρακίζει από τον κορονοϊό, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια» είπε ακόμα και συνέχισε: «Οι Ιεροί Ναοί όλη την ημέρα είναι ανοικτοί. Θα μπορεί ο κάθε χριστιανός να πάει να ανάψει το κεράκι του, να προσκυνήσει, σήμερα τον Άγιο Σάββα, αύριο τον Άγιο Νικόλαο (σ.σ. οι δηλώσεις του μητροπολίτη έγιναν το Σάββατο) την ερχόμενη εβδομάδα την Αγία Άννα. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γιορτάζουν αυτές τις ημέρες. Μπορούν να πάνε και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου, να ανάψουν το κεράκι τους, να καθίσουν 5-10 λεπτά και να προσευχηθούν».