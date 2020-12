Κόσμος

Μάας: η ΕΕ θα συζητήσει μέτρα κατά της Άγκυρας

Τι δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που έχει την προεδρία της Ένωσης, για την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μέτρα κατά της Τουρκίας κατά τη σημερινή συνάντησή τους, καθώς δεν υπήρξε τους περασμένους μήνες αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

«Η Γερμανία έχει εργασθεί σκληρά στη διάρκεια των περασμένων μηνών για να διευκολύνει έναν διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία», δήλωσε ο Χάικο Μάας πριν συνεδριάσει με τους ευρωπαίους ομολόγους του.

«Όμως υπήρξαν υπερβολικά πολλές προκλησεις, και οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία, την Κύπρο και την Ελλάδα εμπόδισαν οποιεσδήποτε απ' ευθείας συνομιλίες», πρόσθεσε.

«Γι' αυτό τον λόγο, θα μιλήσουμε για τις συνέπειες που θα πρέπει να συναγάγουμε -- ενόψει επίσης της συνόδου κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.