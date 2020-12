Παράξενα

Κιλκίς: καλλιέργεια λαχανικών υπό.... χριστουγεννιάτικες μελωδίες (εικόνες)

Τι δηλώνει ο αγρότης για την επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη και την ποιότητα των φυτών.

Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες καλλιεργεί, αυτό το διάστημα, τα λαχανικά του (μπρόκολα, κουνουπίδια, πράσα κ.ά), ο Παναγιώτης Γιλτίδης, αγρότης από το Κιλκίς, ακολουθώντας την ίδια μέθοδο μ' αυτήν που χρησιμοποιούσε στο μεγάλωμα των καρπουζιών του, το περασμένο καλοκαίρι. Τότε, στο μποστάνι έβαζε ...Μότσαρτ και τώρα στη χειμερινή καλλιέργεια άλλαξε ρεπερτόριο μπαίνοντας σε εορταστικό κλίμα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο παραγωγός δηλώνει πως, όπως και τα φρούτα, έτσι και τα λαχανικά αγαπούν τη μουσική, τόσο πολύ μάλιστα, όσο αγαπούν και το κρύο. «Η διαδικασία με τα φυλλώδη λαχανικά είναι ίδια με αυτήν που ακολουθούσα το καλοκαίρι με τα καρπούζια. Τότε βέβαια έβαζα στο μποστάνι να παίζει κλασική μουσική, τώρα όμως για να μπούμε όλοι στο γιορτινό κλίμα -όσο μπορούμε δηλαδή αυτήν τη δύσκολη εποχή- βάζω στα χειμερινά γεωργικά προϊόντα χριστουγεννιάτικα τραγούδια», εξηγεί ο κ. Γιλτίδης.

Έχοντας έτοιμο το ηχητικό σύστημα από το καλοκαίρι, αυτές τις ημέρες ο μουσικόφιλος αγρότης άλλαξε ...κασέτα και η μαγευτική φωνή του Φρανκ Σινάτρα ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη στα κτήματα.

Ο Παναγιώτης Γιλτίδης ασχολείται από μικρό παιδί με τη γεωργία και λατρεύει τη μουσική. Όνειρό του ήταν να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά τελικά τον κέρδισε η καλλιέργεια της γης και όχι της φωνής του.

Η δεύτερη καραντίνα τον βρίσκει καθημερινά στο χωράφι και στη συνέχεια στους πελάτες του, στους οποίους παραδίδει σε ειδικές σακούλες τα προϊόντα του και μάλιστα, για να χαρίσει μερικά επιπλέον χαμόγελα, κατά την παράδοση των λαχανικών, ντύνεται Άι Βασίλης.

«Δεν θα μπω από τις καμινάδες γιατί απαγορεύονται οι επαφές εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος στα σπίτια, αλλά βλέπω ως δώρα της φύσης τα λαχανικά και έτσι τα φορτώνω στον κόκκινο σάκο μου», λέει χαριτολογώντας και σημειώνει πως ο κόσμος, τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη καραντίνα, έχει στραφεί προς τη κατανάλωση των λαχανικών, επιθυμώντας να ενισχύσει τον οργανισμό του.

«Πρωταθλητής» της εποχής είναι το μπρόκολο και ο έμπειρος αγρότης συμβουλεύει τους καταναλωτές που το επιλέγουν, να μην πετούν το κοτσάνι, γιατί περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα για τον οργανισμό, ενώ λάχανο και πράσο συμπληρώνουν την τελική τριάδα στις προτιμήσεις του κόσμου.

Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, η Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ και πολλοί φίλοι του είναι, όπως λέει, ανάμεσα στους φανατικούς πελάτες του και τα λαχανικά με ...μουσική και πιάνο γίνονται ανάρπαστα!