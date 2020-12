Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ΚΥΑ για το πλαφόν σε rapid test και μοριακά τεστ

Ποια ειναι η ανώτερη τιμή κατά περίπτωση που θα πληρώνουν οι πολίτες. Ποια εξαίρεση στις χρεώσεις των εργαστηρίων προβλέπεται.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 5387) η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία επιβάλλονται ανώτατα όρια τιμών πώλησης για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time και για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και λοιπών μη θεμιτών εμπορικών πρακτικών, καθορίζονται τα εξής ανώτατα όρια τιμών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), για τα ακόλουθα:

Για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR, α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), το ποσό των 40 ευρώ και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 20 ευρώ. Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test), α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.) στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των 10 ευρώ και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας, στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές το ποσό των 10 ευρώ. Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στια παραπάνω παραγράφους, δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο με τις παραπάνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ΚΥΑ:

