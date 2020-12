Κοινωνία

Ζευγάρι “έσπασε” το lockdown για να γιορτάσει με φίλους

Αφορμή για το «πάρτι» στάθηκε η ονομαστική εορτή του ανδρόγυνου. Πως έφθασαν στην πόρτα του σπιτιού του οι αστυνομικοί.

Ζευγάρι στις Σέρρες αψήφησε το «λοκντάουν» και διοργάνωσε πάρτι ονομαστικής γιορτής, ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, ύστερα από καταγγελία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι του, όπου διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν συνολικά επτά άτομα.

Με εντολή του εισαγγελέα σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον των ιδιοκτητών του σπιτιού για παραβίαση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή μολυσματικών ασθενειών και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Εκτός από τους οικοδεσπότες πρόστιμα, ύψους 300 ευρώ, επιβλήθηκαν στα υπόλοιπα πέντε άτομα.