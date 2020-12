Πολιτική

Μητσοτάκης: μέρος της αγοράς θα μείνει κλειστό μέχρι τον Ιανουάριο

«Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ως προς την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε την αναζωπύρωση της επιδημίας και να δώσουμε μία ανάσα στα νοσοκομεία μας και στους μαχητές της πρώτης γραμμής. Για να φτάσουμε με προσοχή και με ασφάλεια στον οργανωμένο εμβολιασμό όλου του πληθυσμού, ο οποίος και θα ξεκινήσει -καλώς εχόντων των πραγμάτων- από τις αρχές Ιανουαρίου», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση και αφορούν στο νέο πλαίσιο για τις Πρότυπες Προτάσεις έργων που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στο τελικό σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θωρακίζει ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

Όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ολοκληρώνουμε σήμερα, μία εβδομάδα μετά την προηγούμενη μας συνάντηση, τον κύκλο των θεμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπου θα κάνουμε και τον απολογισμό των θεμάτων που μας απασχόλησαν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό ήμασταν συνεπείς με την στοχοθεσία την οποία είχαμε θέσει στην αρχή του χρόνου.

Καταρχάς σε ό,τι αφορά τον Covid, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο σχετικά με το τι δεν θα λειτουργήσει μετά βεβαιότητος μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Θα έχω την ευκαιρία και εγώ σήμερα το απόγευμα να δώσω μία συνέντευξη για να εξηγήσω πιο αναλυτικά το σκεπτικό μας.

Νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ως προς την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε την αναζωπύρωση της επιδημίας και να δώσουμε μία ανάσα στα νοσοκομεία μας και στους μαχητές της πρώτης γραμμής. Για να φτάσουμε με προσοχή και με ασφάλεια στον οργανωμένο εμβολιασμό όλου του πληθυσμού, ο οποίος και θα ξεκινήσει -καλώς εχόντων των πραγμάτων- από τις αρχές Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη θεματολογία του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, να σταθώ πολύ σύντομα σε τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες.

Πρώτα από όλα στο νέο πλαίσιο για τις Πρότυπες Προτάσεις έργων που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αποτελούσε μία κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Για να το πω με πολύ απλά λόγια, ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να εισηγούνται οι ίδιοι μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία όμως θα έχουν μελετήσει και θα έχουν ωριμάσει με δική τους χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ευελιξία απέναντι στη γραφειοκρατία και ενεργοποίηση της ιδιωτικής καινοτομίας προς όφελος του Δημοσίου. Και έναν, φυσικά, τρόπο ακόμα να αξιοποιηθούν οι σημαντικοί πόροι από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Νομίζω ότι εξίσου σημαντική παρέμβαση είναι και το τελικό σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ήδη ενσωματώσει την εμπειρία της δημόσιας διαβούλευσης, είναι μία γιγαντιαία προσπάθεια συνολικής οικονομικής αξίας η οποία ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μία προσπάθεια που θα αλλάξει συνολικά το παραγωγικό μοντέλο των δύο αυτών περιοχών με επενδύσεις στην έξυπνη γεωργία, στην σύγχρονη μεταποίηση, στον βιώσιμο τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην τεχνολογία. Δεκαέξι από τις προτάσεις οι οποίες μας έχουν ήδη υποβληθεί έχουν ήδη ενταχθεί στο σχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Και να επισημάνω επίσης μία τρίτη πολύ σημαντική πρωτοβουλία: Μετά την ψηφιακή βίβλο, η οποία αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πιστεύω ότι απέσπασε πολύ θετικά σχόλια, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παρουσιάσει σήμερα την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θωρακίζει ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, έχει 15 ειδικούς στόχους, παραπάνω από 50 δράσεις. Είναι ένα απαραίτητο θεσμικό βήμα που δεν καταπολεμά απλά το διαδικτυακό έγκλημα -το οποίο όπως ξέρετε αναπτύσσεται ταχύτατα- αλλά προσφέρει στην Ελλάδα την προστιθέμενη αξία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην ατζέντα της συζήτησης μας. Ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Τουρισμού, ιαματικές πηγές, σχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου.