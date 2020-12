Κόσμος

Κορονοϊός - Βουλγαρία: Υπό κατάρρευση το σύστημα υγείας

Επιδείνωση του δείκτη απώλειας ζωών ασθενών καταγράφει η χώρα, που ανέβηκε ψηλά στην "μαύρη λίστα" εντός της ΕΕ.

Η Βουλγαρία καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη θνητότητας της COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, τις τελευταίες 14 ημέρες, αποκαλύπτουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ενώ το σύστημα υγείας της βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

«Το σύστημα (υγείας) έχει κατακλυστεί», σύμφωνα με την Κάτια Σουνγκάρσκα, εκπρόσωπο του κέντρου επειγόντων περιστατικών στη Σόφια, η οποία τόνισε πως «δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τον τρόπο που πρέπει».

Η ίδια εξήγησε ότι η βουλγαρική πρωτεύουσα θα έπρεπε να διαθέτει 80 ομάδες εντατικολόγων για να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του πληθυσμού. Αλλά ο αριθμός τους είναι 15-17 ανά 12ωρη βάρδια.

Η Βουλγαρία κατέγραψε 2.037 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει τις 160.844, σύμφωνα με το ECDC.

Επιπλέον, οι μολύνσεις και οι θάνατοι υπερδιπλασιάστηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες· μόνο την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, καταγράφηκαν πάνω από 20.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα, πάντα κατά τα δεδομένα του ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea).

Στην προσπάθειά τους να κάμψουν την εξάπλωση του ιού, οι αρχές στη χώρα της Βαλκανικής αποφάσισαν να παρατείνουν τα περιοριστικά μέτρα ως την 21η Δεκεμβρίου και την κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης ως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Σε όλη την Ευρώπη, πάνω από τη Βουλγαρία ως προς τον δείκτη θνητότητας βρίσκεται μόνο η Σλοβενία, με 28,2 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες.