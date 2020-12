Πολιτική

Ερντογάν προς ΕΕ: δεν θα υποκύψω σε απειλές και εκβιασμό

Ο Τούρκος Πρόεδρος ισχθρίζεται ότι επιδιώκει μια «φόρμουλα επωφελή για όλους» στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα να βρεθεί μια «φόρμουλα επωφελής για όλους» για τη διευθέτηση των διενέξεων στην ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς πλησιάζει η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής, στη διάρκεια της οποίας θα βρεθεί στο τραπέζι το ζήτημα των κυρώσεων εναντίον της Άγκυρας.

«Καλώ όλες τις γειτονικές και τις παρόχθιες χώρες της Μεσογείου, ιδιαίτερα την Ελλάδα, να μην βλέπουν αυτό το ζήτημα σαν ένα παιγνίδι μηδενικού αθροίσματος (σ.σ.: όπου το κέρδος του ενός είναι ίσο με τη ζημιά του άλλου)», δήλωσε ο Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Είμαι πεπεισμένος πως μια φόρμουλα επωφελής για όλους, η οποία να διαφυλάσσει τα δικαιώματα κάθε μέρους, μπορεί να βρεθεί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ωστόσο πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει η «πειρατική νοοτροπία», την οποία επιδεικνύουν, όπως είπε, άλλες χώρες, να την περιορίσει σε μια στενή λωρίδα υδάτων. «Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές και εκβιασμό... Δεν θα επιτρέψουμε ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό», δήλωσε.

Οι κυρώσεις κατά της Άγκυρας βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 10ης Δεκεμβρίου. Η ΕΕ καταδίκασε την Παρασκευή τη συνέχιση «μονομερών ενεργειών» και της «εχθρικής ρητορικής» εκ μέρους της Τουρκίας, ωστόσο παραμένει στο στάδιο αυτό διαιρεμένη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τιμωρήσει αυτές τις συμπεριφορές.

«Ζητούμε από τους συνομιλητές μας να μην αγνοήσουν το χέρι που τείνει η Τουρκία», δήλωσε ο Ερντογάν αναφερόμενος στην πρότασή του να οργανωθεί μια διεθνής διάσκεψη για τη διευθέτηση των διενέξεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε επίσης την ΕΕ «να μην αφεθεί να χειραγωγηθεί από την Ελλάδα και τους Ελληνοκυπρίους», που πιέζουν για κυρώσεις κατά της Τουρκίας.