Οικονομία

Οι ανακοινώσεις Πέτσα για την μερική άρση του lockdown (βίντεο)

Ποιοι κλάδοι της αγοράς δεν πρόκειται να «ανοίξουν» ξανά το 2020. Ποια μαγαζιά θα λειτουργήσουν και από πότε. Τι θα ισχύει την περίοδο των Εορτών.