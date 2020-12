Οικονομία

Πέτσας: Κλειστά σχολεία, εστίαση, ψυχαγωγία και δικαστήρια μέχρι τα Φώτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε τον "οδικό χάρτη" προς την... κανονικότητα.Τι θα γίνει με Εκκλησίες, κομμωτήρια, λιανεμπόριο και όσους έρχονται από το εξωτερικό.

Τον «οδικό χάρτη» για μια «σταδιακή και ασφαλή» επιστροφή στην καθημερινότητα, έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Σημειώνοντας πως η πίεση στο ΕΣΥ εξακολουθεί να είναι μεγάλη, παρά την μείωση των κρουσμάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως μετά τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών αποφασίστηκε:

Να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέχρι και το πρωί της 7ης Ιανουαρίου 2021 και να συνεχιστεί, άρα, η τηλεκπαίδευση.

Μέχρι το πρωί (06:00) της ίδια ημέρας παραμένουν κλειστά η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια και οι αθλητικές δραστηριότητες, πλην αυτών που και σήμερα συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητα (πρωτάθλημα Super League σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ).

Επίσης παραμένει σε ισχύ το μέτρο που αφορά τις απαγορεύσεις μετακινήσεων από νομό σε νομό, παρατείνεται το μέτρο της απαγόρευσης των συναθροίσεων, ενώ διατηρείται στα ίδια ποσοστά και η τηλεργασία.

Όπως ανέφερε ο κ. Πέτσας ακόμη, νεότερες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες για τι θα συμβεί με τις Εκκλησίες, αλλά και τα κομμωτήρια και τους υπόλοιπους κλάδους του λιανεμπορίου.

Η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η μείωση του ιικού φορτίου είναι αργή

Με ανακοινώσεις για τα περιοριστικά μέτρα ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τη σημερινή εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας ότι τα σχολεία και η εστίαση δεν θα ανοίξουν πριν τις 7 Ιανουαρίου.

«Συμπληρώνεται σήμερα ένας μήνας από την εφαρμογή του δεύτερου καθολικού lockdown» επισήμανε τονίζοντας ότι «και στη χώρα μας όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες βοήθησε στην τιθάσευση αρχικά και στην πτώση των κρουσμάτων στη συνέχεια. Όμως η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η μείωση του ιικού φορτίου είναι αργή».

Υπογράμμισε ότι είναι πιο αργή απ' όσο αναμενόταν «εξαιτίας και της κόπωσης όλων μας μετά από δέκα μήνες μάχης με τον αόρατο και ύπουλο εχθρό, τον κορονοϊό. Είναι ενδεικτικό ότι συγκρίνοντας το δεύτερο με το πρώτο lockdown η κινητικότητα είναι αυξημένη κατά περίπου 20% ενώ τα περιοριστικά μέτρα μετά και το κλείσιμο των σχολείων είναι ουσιαστικά τα ίδια».

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα υπάρχει μία σχετική σταθεροποίηση ή και ήπια μείωση του κυλιόμενου μέσου όρου των κρουσμάτων. Επίσης οι κατειλημμένες κλίνες ΜΕΘ βαίνουν μειούμενες ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κενών απλών κλινών covid 19».

Εξακολουθεί να υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ο μέσος όρος των ημερήσιων κρουσμάτων διαμορφώνεται σε επταήμερη κυλιόμενη βάση σε 1.609 κρούσματα έναντι 2.352 κρουσμάτων στο διάστημα 5 έως 11 Νοεμβρίου, της πρώτης δηλαδή εβδομάδας του δεύτερου lockdown και έναντι 2.674 κρουσμάτων, στο διάστημα 12 έως 18 Νοεμβρίου οπότε και σημειώθηκε ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων. Ο αριθμός των νοσηλευομένων παραμένει υψηλός στους 4.008 ανθρώπους έναντι 4.079 στις 20 Νοεμβρίου ενώ ο κυλιόμενος μέσος όρος επτά ημερών του δείκτη εισαγωγών ανά ημέρα έχει μειωθεί στις 343 έναντι 447 την ίδια ημερομηνία, με τις εισαγωγές να είναι ισοσκελισμένες με τα εξιτήρια».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά είπε «με τόσο μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων συνανθρώπων μας και κατειλημμένων κλινών ΜΕΘ, εξακολουθεί να υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ και οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες και να σώσουν ζωές».

Η επάνοδος στην κανονικότητα θα γίνει σταδιακά και με ασφάλεια

«Με αυτά τα δεδομένα επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπαίνουν σε καμιά ζυγαριά η όποια επάνοδος στην κανονικότητα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με ασφάλεια. Ο δρόμος μας θα είναι πιο αργός αλλά πιο σίγουρος και πιο ασφαλής.

Με αυτόν τον γνώμονα, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής των ειδικών η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ποιοι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας δεν θα ανοίξουν μέχρι το τέλος των γιορτών.

Συγκεκριμένα: Μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00 το πρωί παραμένουν κλειστά τα σχολεία, η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια, οι αθλητικές δραστηριότητες, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από την υγειονομική επιτροπή, όπως για παράδειγμα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Super League στο ποδόσφαιρο και της Basket League στο μπάσκετ. Τα χιονοδρομικά κέντρα.

Επίσης παρατείνεται μέχρι την ίδια ημέρα και ώρα η απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων στη χώρα ενώ εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση συναθροίσεων και κυκλοφορίας τη νύχτα».

Στο τέλος της εβδομάδας ανακοινώσεις για εκκλησίες, κομμωτήρια και λιανεμπόριο

Ο κ. Πέτσας προσέθεσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για την τηλεργασία και την ατομική άθληση έως τρία άτομα σε ατομικά σπορ.

«Για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, πέραν της γνωστής διαδικασίας υποβολής plf θα πρέπει να φέρουν αρνητικό μοριακό τεστ pcr 72 ωρών, θα υπόκεινται σε rapid test κατά την είσοδο, και θα μπαίνουν σε 10ημερη προληπτική καραντίνα εφόσον εισέρχονται κατά το διάστημα από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά την, άπαξ, επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν με την επίδειξη Ε1 και Ε9», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε πως «αξιολογώντας την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες, ειδικά για τις εκκλησίες, τα κομμωτήρια και το λιανεμπόριο θα γίνουν νεότερες ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας. Ειδικά για τις εκκλησίες μας στην περίοδο των γιορτών, θα υπάρξει επικοινωνία τις επόμενες ημέρες του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο» και συνέχισε:

«Σημειώνεται ότι από σήμερα έως και τις 8 Ιανουαρίου λειτουργούν τα καταστήματα εποχικών ειδών. Θα είναι ανοιχτά από τις 07:00 μέχρι 20:30 καθημερινά και για την μετάβαση σε αυτά απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή “2”, ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση. Εντός των καταστημάτων θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού.

Έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε.

Ας ξεπεράσουμε την κόπωση και ας παραμερίσουμε τον εφησυχασμό έτσι ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να νικήσουμε οριστικά τον κορονοϊό τους επόμενους μήνες.

Μαζί με τα φετινά, διαφορετικά Χριστούγεννα, έρχεται και η ελπίδα που φέρνει η επιστήμη, σε ολόκληρο τον κόσμο, με ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.

Ας φροντίσουμε με την συμπεριφορά μας να ρίξουμε το επιδημιολογικό φορτίο σε όλη τη χώρα, κερδίζοντας χρόνο που θα μας φέρει πιο κοντά στην οριστική έξοδο από αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση».

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «Μετά τις ανακοινώσεις του κ. Πέτσα πέφτει "βαθύ σκοτάδι" στην Ελληνική οικονομία και στην αγορά . Δυστυχώς ούτε και το φως με τα Φώτα θα ρίξει φως στον Έλληνα που θα τον χτυπήσει η πείνα και η φτώχεια. Η κυβέρνηση αποδείχτηκε ανίκανη στην υγεία και στην οικονομία».