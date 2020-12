Πολιτική

Πέτσας: Η Τουρκία σπατάλησε τον χρόνο της σε προκλήσεις

Το «στίγμα» της ελληνικής στρατηγικής εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου θα τεθεί η αξιολόγηση της συνολικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και υπογράμμισε ότι το συμπέρασμα είναι πλέον ξεκάθαρο: «Η Τουρκία είχε τον χρόνο να επιλέξει τον δρόμο της. Και τον σπατάλησε σε προκλήσεις. Είχε την ευκαιρία που της πρόσφεραν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη και δεν την αξιοποίησε. Εξέλαβε την στάση της Ε.Ε. σαν αδυναμία και συνέχισε τις προκλήσεις και την απόπειρα τετελεσμένων».

Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι το μήνυμα της Ελλάδας ήταν και είναι σαφές, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί μια χώρα που δηλώνει ότι θέλει να είναι στρατηγικός εταίρος της Ε.Ε., να αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της Ε.Ε. «Ούτε να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ούτε να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κι αυτό δεν μπορεί ούτε να αγνοείται ούτε να υποτιμάται από κανένα. Όπως δεν μπορεί να αγνοείται το γεγονός ότι κρίνεται η πλέον η αξιοπιστία της Ευρώπης», σημείωσε.

Στο τραπέζι το ζήτημα του εμπάργκο όπλων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, επίσης, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει σε όλες τις επικοινωνίες με ομολόγους του την ανάγκη εφαρμογής των κοινών ομόφωνων αποφάσεων και εκκίνησης της διαδικασίας κυρώσεων έναντι της Τουρκίας και υπενθύμισε ότι παραμένει στο τραπέζι το αίτημα που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου, για την πολιτική και ηθική υποχρέωση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το εμπάργκο όπλων.

«Δεν μπορεί ευρωπαϊκές σφαίρες, να στραφούν εναντίον της. Η Ελλάδα επιθυμεί μια εποικοδομητική σχέση με την γειτονική χώρα και έχει δηλώσει επανειλημμένα την ετοιμότητά της για συνέχιση των διερευνητικών επαφών από το σημείο που διακόπηκαν με τουρκική ευθύνη. Δεν μπορεί, όμως να δεχτεί σαν κίνηση καλής θέλησης και αποκλιμάκωσης την προσχηματική απόσυρση του Oruc Reis δέκα μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εάν η Τουρκία θέλει διάλογο και αποκλιμάκωση οφείλει να το αποδείξει στην πράξη. Και για να το αποδείξει χρειάζεται να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια», σημείωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Απαντώντας, πάντως, σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα επιβολής βέτο στη Σύνοδο Κορυφής.