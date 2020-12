Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την πληρωμή τους

Τι αναφέρει το Υπ. Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πυο ισχύουν τον Δεκέμβριο.

Παρατείνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, παρατείνεται και η ισχύς των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, όπως ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και ισχύουν για τον μήνα Δεκέμβριο 2020:

1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων και για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

3. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

4. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

5. Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη υλοποιείται, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.

6. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους, για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

7. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50% της ζημίας τους θα καταβάλλεται στους δικαιούχους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

8. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 να λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού, όπως, επίσης, και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση.

9. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.