Κοινωνία

Κινδύνευσε οδηγός από τα ορμητικά νερά (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, υλικές ζημιές και κατολισθήσεις στο χωριό Ασή Γωνιά προκάλεσε η ισχυρή βροχή.

Προβλήματα σε σημεία του οδικού και αγροτικού δικτύου της ορεινής κοινότητας Ασή Γωνιάς, προκάλεσε η ισχυρή βροχή κατά τις πρωινές ώρες.

Από τα ορμητικά νερά «κόπηκε» λόγω καταπτώσεων και κατολισθήσεων ο δρόμος που συνδέει την Ασή Γωνιά με τον Καλλικράτη Σφακίων, ενώ στην περιοχή μετέβησαν μηχανήματα έργων από τον δήμο Αποκορώνου και αποκατέστησαν στην κυκλοφορία.

Από την έντονη βροχόπτωση προκλήθηκαν ζημιές σε ποιμνιοστάσια, ενώ τα νερά παρέσυραν αγροτικό όχημα ο οδηγός του οποίου κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τραύματα στο χέρι.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, «υπήρξε μεγάλη ένταση της βροχής, που "κατέβασε", πέτρες και χώματα. Τα μηχανήματα του δήμου βρέθηκαν στα σημεία που αναφέρθηκαν προβλήματα για την άμεση αντιμετώπισή τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο Τρίτη θα υπάρξει πλήρης καταγραφή της κατάστασης. προκειμένου όπου αναφερθούν προβλήματα να υπάρξει άμεσα αποκατάσταση.

Βίντεο: zapranews.gr