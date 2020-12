Κοινωνία

Νεκρός ανήλικος οδηγός - Το ΙΧ καρφώθηκε σε ελιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα ένα έφηβο αγόρι έχει βυθίσει στο πένθος όλη την περιοχή.

Ένας 16χρονος είναι το νέο θύμα τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη, βυθίζοντας στο πένθος παραμονές Χριστουγέννων την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε στο Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου, στο δρόμο από Ατσιπάδες προς Λούρες, όταν το αυτοκίνητο 4Χ4 που οδηγούσε ο έφηβος βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε σε ελιά!

Στο σημείο κλήθηκε βοήθεια, ωστόσο ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριαία.

Η είδηση του θανάτου του πάγωσε την περιοχή και ειδικά τον οικισμό των Λουρών, τόπο διαμονής της οικογένειας του, ενώ ο θρήνος και οι σπαρακτικές κραυγές κυριαρχούν στο χωριό.

Πηγή εικόνων: parakritika.gr