Οικονομία

“Πρότυπες προτάσεις ”: Νέο μοντέλο για τα έργα του Δημοσίου

Τα 3 βήματα των προτάσεων καινοτομίας και τι αλλάζει στο πεδίο των έργων στην Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δοκιμάσει ένα νέο μοντέλο, αυτό των «πρότυπων προτάσεων» (προτάσεις καινοτομίας). Μοντέλο το οποίο μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του στην ανάπτυξη της Ελλάδας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο εισήχθη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το νομοσχέδιο για τις Πρότυπες Προτάσεις - Προτάσεις Καινοτομίας.

Ένα ν/σ που αφορά σε νέα μεγάλα έργα, καθαρής αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και υλοποιούνται μέσω κλασσικών δημοσίων έργων, συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Τα 3 βήματα των προτάσεων καινοτομίας

1. Ξεκινούν με την πρωτοβουλία του επενδυτή, που παραδίδει στις Υπηρεσίες μια ιδέα και μια μελέτη, με πλήρη κοστολόγηση, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα, εκμετάλλευση.

2. Η Υπηρεσία την αξιολογεί.

3. Και στη συνέχεια, αν κρίνει καλή την ιδέα, έχει 2 επιλογές:

Εάν κρίνει ότι η μελέτη είναι τεχνικά καλή και πλήρης κάνει ανοικτό διαγωνισμό.

Αντίθετα, εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι η ιδέα είναι καλή και το έργο βιώσιμο, αλλά η μελέτη δεν είναι πλήρης τεχνικά, τότε θέτει σε δημόσια διαβούλευση την παραδοτέα μελέτη.

Γιατί οι προτάσεις καινοτομίας αλλάζουν το πεδίο των έργων στην Ελλάδα

Επιταχύνουν τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων.

Αξιοποιούν τις καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα και την τεχνογνωσία του στην ωρίμανση έργων.

Προσθέτουν τις δυνάμεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διπλασιάζοντας τη δυναμικότητα του συστήματος παραγωγής έργων.

Μειώνουν το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο.

Μεταφέρουν τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα.

Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να προσφέρει σημαντικά έργα με καινοτόμο προσέγγιση, σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και με μικρότερο κόστος».