Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης

Πότε χάθηκαν τα ίχνη της και από που. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 16χρονης από το σπίτι της στον Πειραιά.

Τα ίχνη της Μαρίας Π. χάθηκαν στις 3/12/2020, στις 16:30 ώρα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από Το Χαμίγελο του Παιδιού, «η Μαρία έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει κάστανα μαλλιά και καστανά μάτια». «Φορούσε μαύρο τζίν παντελόνι, κοντομάνικη χακί μπλούζα και ζακέτα χακί».

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.